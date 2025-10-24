Dachverband schließt SOS-Kinderdorf Österreich aus

Mindestens acht Burschen von Gründer missbraucht

Nach Bekanntwerden, dass der SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner zumindest acht Burschen sexuell missbraucht haben soll, ist das Ausmaß der Taten indes noch offen. Denn obwohl die Opferschutzkommission die Taten gründlich aufgearbeitet hat, war dies stets unter strikter Vertraulichkeit mit den Betroffenen geschehen. Erst jetzt hat die eingesetzte Reformkommission beantragt, dass ihr die entsprechenden Berichte anonymisiert überstellt werden, sagte Hedwig Wölfl von der Kommission.