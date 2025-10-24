Bernhards Theatermacher in furioser Selbstironie

Das Theater in der Josefstadt wurde bei der jüngsten Premiere zum Gipfeltreffen der „Theatermacher“. Der frühere Burg-Direktor Matthias Hartmann inszenierte, Josefstadt-Chef Herbert Föttinger spielte die Hauptrolle in Thomas Bernhards gleichnamigem Stück reizvoll gegen die Tradition.
Den einen vermisst man, seit er 2014 wegen einer Malversationsaffäre unverschuldet die Burg-Direktion räumen musste. Den anderen wird man vermissen, wenn er im Sommer die Josefstadt-Direktion verlässt. Regisseur Matthias Hartmann, ein inspirierter Handwerker von unzeitgeistiger Textversessenheit, führt den Unterschiedspieler Herbert Föttinger nun in ein nicht alltägliches Bernhard-Abenteuer.
Der „Theatermacher“ Bruscon wütet seit Peymanns Uraufführung anno 1985 mit Glanz im Repertoire: ein einst gefeierter Großschauspieler, der zum Tyrannen einer Familienschmiere abgesunken ist. Im Wirtshaussaal des Kaffs Utzbach (Bild: Volker Hintermeier) hat er den Tiefpunkt erreicht. Hartmann wie Föttinger verkörpern selbst die Existenzprobleme des gegenwärtigen Theaters, das rücksichtslose Genies den Gesetzen der Sittsamkeit unterwirft: Gegen beide wurden entsprechende Vorwürfe erhoben.
Verhaltene Grandezza, ironische Wehmut
Den furiosen Fast-Monolog nimmt Föttinger mit verhaltener Grandezza und ironischer Wehmut: kein Brüller, sondern ein einst imponierender, jetzt zerstörter Geist. Fabelhaft sind auch die fast stummen Nebengestalten gearbeitet. Oliver Rosskopf und Larissa Fuchs als Bruscons Kinder malen mit Blicken und Gesten eine kompakte Familienhölle. Und Martin Zauners Wirt ist ein Gigant der Pointe ohne Worte.
Würde nur nicht diese zweite Ebene eingezogen! Silvia Meisterle als Bruscons Gattin gibt die Tanzpantomime einer rächenden Erinnye, die den Tyrannen in einer finalen Performance zum Teufel befördert. Erklärterweise wollte man sich damit von Bruscons üblem Umgang mit seiner Frau distanzieren. Aber abgesehen davon, dass Moralisieren gegen den Text nicht dem Format der Beteiligten entspricht:
Jedes Bernhard’sche Wort ist maßlos übertrieben, dringt dabei aber zur inneren Wahrheit vor. Die richtet sich allerdings ebenso gegen den Sprecher wie gegen den Apostrophierten. Dennoch ein erlebenswertes Bühnenabenteuer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.