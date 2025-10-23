„Das ist die anstrengendste Rolle meines Lebens“

Heutzutage werden ja Stücke zunehmend hinterfragt wie zeitgemäß sie sind und ob man sie so noch zeigen darf – etwa die Frauenverachtung, die bei Bernhard immer wieder hochkommt. Wie ist da Ihr Zugang?

Bruscon verachtet alles und jeden. Alleine was er dem Wirten an den Kopf wirft oder über die ländliche Bevölkerung prinzipiell sagt, ist absolut unmöglich. Aber wenn man die Radikalität und die Abgründigkeit eines Menschen zeigen will, braucht man solche Figuren. Wir haben uns bewusst entschieden die ganze Bandbreite seiner Abgründigkeit zu zeigen, das impliziert auch sein ambivalentes Verhältnis zu Frauen im Theater.Wollte man das nicht zeigen, dann würde ich doch eher vorschlagen, den Theatermacher nicht zu spielen. Das hat keinen Sinn. Wenn man die Abgründigkeit glattschleifen will, dann ist Theater auch völlig uninteressant. Es gibt den Satz, wo Bruscon sagt: „Wenn sie wüssten, was es mich gekostet hat, meiner Frau die primitivsten Grundregeln des Theaterspielens beizubringen“. Das ist so frauenfeindlich, dass es mir schwerfällt den Satz zu sprechen. Aber im selben Moment sagt er: „Aber ich liebe sie“. Das ist doch interessant, diese Ambivalenz, der ständige Widerspruch dieser Figur. Aber nur geboren aus der Verzweiflung, das schönste Theater machen zu wollen, das man sich nur vorstellen kann.