Pop-Legende Kemp verletzt sich mit Kettensäge!

„Spandau Ballet“-Star Martin Kemp musste nach einem bösen Kettensägen-Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.
Wie sein Sohn Roman Kemp (32) jetzt in seinem Podcast „You About“ enthüllte, verletzte sich der Musiker und Schauspieler schwer an der Hand – und das nur, weil er ein Stück Holz absägen wollte!
Sohn Roman Kemp enthüllt blutige Details
Roman erzählte: „Er hat uns ein Foto seiner bandagierten Hand geschickt mit der Nachricht: ,Yep… Chainsaw!!!‘“ Roman und seine Schwester Harley reagierten sofort – doch auf ihre besorgten Nachrichten kam erstmal keine Antwort vom Vater.
Später meldete sich der 64-Jährige schließlich mit einer unfassbaren Erklärung: „Oh, da war ein Ast, den wir absägen wollten, also hab ich mir eine Kettensäge geholt.“
„Ich hab sie an der Klinge aufgehoben!“
Roman war fassungslos: „Das ist mein erstes Problem – warum benutzt du überhaupt eine Kettensäge? Er ist 65, hat genug Geld, um jemanden dafür zu bezahlen!“
Dann das Geständnis von Martin: „Ich hab sie an der Klinge aufgehoben.“
Roman schockiert: „Er hat echt Glück, dass er nicht fingerlos oder handlos ist. Ich kenne jemanden, der dabei einen Finger verloren hat!“
Sänger Tom Grennan witzelte daraufhin: „Deine Mum wäre stinksauer!“
Roman: „Ja, klar – dann könnte er keine Gitarre mehr spielen!“
Krankenhaus, Schock und Tetanus-Impfung
Laut Roman habe sein Vater aufgeschrien, sei mit blutender Hand zu Ehefrau Shirlie gerannt – der Schock war groß. Danach musste Martin sogar eine Tetanus-Impfung über sich ergehen lassen.
Zum Glück geht es dem Musiker inzwischen wieder besser – aber eins ist sicher: Von der Kettensäge lässt Martin Kemp künftig wohl lieber die Finger!
