Horror-Unfall zu Hause

Pop-Legende Kemp verletzt sich mit Kettensäge!

Society International
24.10.2025 14:51
„Spandau Ballet“-Star Martin Kemp hat seine Familie ganz schön geschockt!
„Spandau Ballet“-Star Martin Kemp hat seine Familie ganz schön geschockt!(Bild: Julie Edwards / Action Press / picturedesk.com)

„Spandau Ballet“-Star Martin Kemp musste nach einem bösen Kettensägen-Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Wie sein Sohn Roman Kemp (32) jetzt in seinem Podcast „You About“ enthüllte, verletzte sich der Musiker und Schauspieler schwer an der Hand – und das nur, weil er ein Stück Holz absägen wollte!

Sohn Roman Kemp enthüllt blutige Details
Roman erzählte: „Er hat uns ein Foto seiner bandagierten Hand geschickt mit der Nachricht: ,Yep… Chainsaw!!!‘“ Roman und seine Schwester Harley reagierten sofort – doch auf ihre besorgten Nachrichten kam erstmal keine Antwort vom Vater.

Später meldete sich der 64-Jährige schließlich mit einer unfassbaren Erklärung: „Oh, da war ein Ast, den wir absägen wollten, also hab ich mir eine Kettensäge geholt.“

In einem Video auf Instagram zeigt Kemps Sohn das Foto der bandagierten Hand seines Vaters.
In einem Video auf Instagram zeigt Kemps Sohn das Foto der bandagierten Hand seines Vaters.(Bild: www.instagram.com/romankemp)

„Ich hab sie an der Klinge aufgehoben!“
Roman war fassungslos: „Das ist mein erstes Problem – warum benutzt du überhaupt eine Kettensäge? Er ist 65, hat genug Geld, um jemanden dafür zu bezahlen!“

Dann das Geständnis von Martin: „Ich hab sie an der Klinge aufgehoben.“
Roman schockiert: „Er hat echt Glück, dass er nicht fingerlos oder handlos ist. Ich kenne jemanden, der dabei einen Finger verloren hat!“

Sänger Tom Grennan witzelte daraufhin: „Deine Mum wäre stinksauer!“
Roman: „Ja, klar – dann könnte er keine Gitarre mehr spielen!“

Krankenhaus, Schock und Tetanus-Impfung
Laut Roman habe sein Vater aufgeschrien, sei mit blutender Hand zu Ehefrau Shirlie gerannt – der Schock war groß. Danach musste Martin sogar eine Tetanus-Impfung über sich ergehen lassen.

Zum Glück geht es dem Musiker inzwischen wieder besser – aber eins ist sicher: Von der Kettensäge lässt Martin Kemp künftig wohl lieber die Finger!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Kommentare

Folgen Sie uns auf