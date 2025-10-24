Elke Rock sagt „Auf ins Abenteuer!“ und geht

„Auf ins Abenteuer!“ Erst Robert Kratky, jetzt Elke Rock – das nächste Aushängeschild des Hitradios Ö3 hat Adieu gesagt. Nach 18,5 Jahren am Mikrofon hat sich die beliebte Moderatorin am Freitag endgültig von ihren Hörerinnen und Hörern verabschiedet.
Am Freitagvormittag war die Moderatorin zum letzten Mal im ORF-Sender on Air. Zum Schluss spielte sie „Baba“ von Bilderbuch. Auf Instagram verabschiedete sich die Radiostimme mit bewegenden Worten von ihrem Publikum und blickte voller Vorfreude in die Zukunft:
„Nach 18,5 Jahren – heute meine letzte Sendung auf Ö3. (…) Auf ins Abenteuer!“
Emotionaler Abschieds-Moment
Eine große Abschiedsparty gab es offenbar nicht, doch Kollege Sigi Fink sorgte mit einem Flascherl Prosecco für einen letzten, emotionalen Abschieds-Moment auf dem Küniglberg.
Seit Juni 2007 war Elke Rock fixer Bestandteil des größten Radiosenders Österreichs. Sie moderierte zahlreiche Hauptabendshows, stand fast ein Jahrzehnt lang auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest und präsentierte 2015 die Liveübertragung des Life Balls.
Mit ihrer offenen Art, Energie und unverwechselbaren Stimme wurde sie zu einem Fixpunkt im Ö3-Programm – und zu einer der bekanntesten Radiopersönlichkeiten des Landes.
Neuer Lebensweg: Elke Rock wird Coach
Jetzt schlägt die Ö3-Moderatorin ein völlig neues Kapitel auf: Unter dem Namen „ROCKstar Coaching“ startet sie als selbstständige Kommunikations- und Auftrittscoachin durch. Dort will sie künftig Menschen im Public Speaking, in Präsentationen und im Storytelling begleiten – eine logische Entwicklung nach fast zwei Jahrzehnten Live-Erfahrung.
„Das Leben ist ein Hit – und deswegen gibt’s immer wieder neue, spannende Kapitel im Leben“, so Rock.
Mit Elke Rock verliert der ORF eine weitere prägende Stimme – nach einer ganzen Reihe prominenter Abgänge. Zuvor verabschiedeten sich bereits Robert Kratky, Christa Kummer, Thomas Brezina und Claudia Reiterer. Der Sender steht vor der Frage, wer künftig das Publikum emotional an den ORF binden soll.
