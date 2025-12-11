Schumacher: „Der beste Fahrer hat nicht gewonnen“

Von Rennfahrer zum Teamleader

Verstappen sei im Laufe der Saison zu einem Teamleader geworden, zuvor sei er „nur“ Rennfahrer gewesen. „Jetzt ist das irgendwie eine Einheit. Man hat es auch an den Emotionen nach dem Rennen gesehen. Ich glaube, man hatte die Erwartung, dass es irgendwie klappt.“