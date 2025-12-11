Schumacher: „Der beste Fahrer hat nicht gewonnen“

„Der beste Fahrer hat nicht gewonnen – das muss man knallhart so sagen“, hält Ralf Schumacher Max Verstappen und nicht etwa Weltmeister Lando Norris für den talentiertesten Piloten der Formel 1.
Warum es für den Red-Bull-Fahrer dennoch nicht zum fünften Titel gereicht hat? „Das hat viele Gründe: das Auto zwischendrin, die Struktur im Team – also alles neu aufzustellen und ich finde, da hat er noch einmal eine Stufe weitergemacht“, so der sechsfache GP-Sieger in seiner Funktion als Sky-Experte.
Von Rennfahrer zum Teamleader
Verstappen sei im Laufe der Saison zu einem Teamleader geworden, zuvor sei er „nur“ Rennfahrer gewesen. „Jetzt ist das irgendwie eine Einheit. Man hat es auch an den Emotionen nach dem Rennen gesehen. Ich glaube, man hatte die Erwartung, dass es irgendwie klappt.“
Die sensationelle Aufholjagd des Niederländers blieb letztlich unbelohnt, trotz des Sieges in Abu Dhabi musste sich Verstappen Norris im Kampf um die WM-Krone um gerade einmal zwei Punkte geschlagen geben.
