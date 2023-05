Elke Rock attackiert: „Plötzlich bist du wehrlos!“

Daumen bohrte sich in Lymphknoten

Elke Rock rief nicht den Hotelportier, nicht die Polizei. Sondern sie marschierte selbst zum rasenden Paar, klopfte an die Tür und musste ihr blaues, schmerzhaftes Wunder erleben. „Host a Problem“, soll ihr der alkoholisierte Urlauber entgegen gebrüllt, sie im selben Moment am Hals gepackt und gewürgt haben. „Sein Daumen bohrte sich in meinen Lymphknoten, und immer wieder fragte er ,Host a Problem?‘“