Hausbau wurde trotz Festpreis um 7.300 Euro teurer

Fall rechtlich eindeutig

Da der aber vertraglich eine Festpreisgarantie vereinbart hatte, wandte er sich mit der Rechnung an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Für die Konsumentschützer war der Fall aus rechtlicher Sicht klar, und sie teilten dies auch der Baufirma mit. Dort war man aber nur bereit, die Forderung auf 3.500 Euro zu reduzieren.