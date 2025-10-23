Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besser geht‘s kaum

Die große deutsch-österreichische Wende

Kolumnen
23.10.2025 06:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV)
0 Kommentare

Erinnern Sie sich noch an Zeiten, als die deutschen Urlauber mit ihren Protzlimousinen in Tirol, Salzburg oder Kärnten vorfuhren? Als diesen Autos Menschen entstiegen, die uns österreichischen Eingeborenen gefühlt von oben herab die Welt erklärten? Wie man die besten Autos baut, wie man erfolgreich und damit reich wird. Goliath zeigte David, „wie es geht“.

Kein Wunder, wenn sich da beim David in Österreich bei solchen Wahrnehmungen (gute Deutsche gab es freilich auch damals schon) Komplexe aufbauten.

Auch kein Wunder, dass der österreichische WM-Fußballsieg gegen Deutschland im argentinischen Cordoba 1978 zu einem großen Befreiungsschlag wurde. Ein Sieg, der unserer Seele mächtig gut getan hat. Eine Schmach für die Deutschen, die der Freundschaft zwischen uns Nachbarn gut getan hat.

Elf Jahre später, 1989, war Österreich, wofür sich der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der feierlichen Eröffnung der neuen deutschen Botschaft gestern in Wien wieder bedankte, Türöffner für Zehntausende DDR-Bürger und damit Wegbereiter der deutschen Wende und der folgenden Wiedervereinigung.

Lesen Sie auch:
Im „Appiano“-Beisl: Bundespräsident Alexander Van der Bellen (li.) mit Elke Büdenbender, Doris ...
Hoher Besuch
Treffen sich zwei Bundespräsidenten im Beisl
21.10.2025

Mittlerweile ist auch die große Wende in der deutsch-österreichischen Freundschaft längst total vollzogen: Besser geht’s wohl kaum noch.

Und wenn wir im Fußball, am liebsten bei der nächsten WM, wieder gegen die Deutschen gewinnen – dann sind wir allerbeste Freunde ...

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
An Kremlmauern abgeprallt
Besser geht‘s kaum
Die große deutsch-österreichische Wende
„Krone“-Kommentar
Die CDU im AfD-Dilemma
Forscherin verstört
Gewaltverbrechen: Alles nur „Migrationspanik“?
„Krone“-Kommentar
Weiterhin gegen das Kopftuchverbot
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine