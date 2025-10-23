Die große deutsch-österreichische Wende

Erinnern Sie sich noch an Zeiten, als die deutschen Urlauber mit ihren Protzlimousinen in Tirol, Salzburg oder Kärnten vorfuhren? Als diesen Autos Menschen entstiegen, die uns österreichischen Eingeborenen gefühlt von oben herab die Welt erklärten? Wie man die besten Autos baut, wie man erfolgreich und damit reich wird. Goliath zeigte David, „wie es geht“.