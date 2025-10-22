Nach Louvre-Coup jetzt auch Münzschatz geklaut

Spektakuläre Einbruchsserie

Der neuerliche Diebstahl reiht sich in eine Serie spektakulärer Coups ein, die Frankreichs Kulturszene seit Wochen erschüttert. Bereits Mitte Oktober war das Musée Jacques-Chirac in Sarran innerhalb von 48 Stunden gleich zweimal Ziel von Einbrechern. Im September traf es das Porzellanmuseum in Limoges, wo chinesische Kunstobjekte im Wert von 6,5 Millionen Euro verschwanden, sowie das Naturkundemuseum in Paris, aus dem Goldnuggets im Wert von 1,5 Millionen Euro entwendet wurden.