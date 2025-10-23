Kult-Moderatorin reißt Top in Live-Übertragung

Für einen kuriosen TV-Moment hat am Mittwochabend CBS-Moderatorin Kate Scott – oder besser gesagt ihr Oberteil – gesorgt. Dieses riss nämlich beim Faustgruß mit Ex-Kicker Clint Dempsey. Und das mitten in der Live-Übertragung der Champions League ...
Wie üblich saß Scott mit zahlreichen Fußball-Legenden am Tisch, um mit ihnen gemeinsam durch den Fußballabend zu führen. In gewohnt lockerer Atmosphäre wurden Witze geklopft und Handschläge verteilt. So wollte sich auch Dempsey einen Fist Bump von Scott abholen und beugte sich über den Tisch. Die 44-Jährige tat es dem US-Amerikaner gleich, streckte den Arm aus und ... ratsch.
Cool reagiert
Durch die Bewegung riss Scotts Oberteil, die Moderatorin reagierte blitzschnell und hielt sich die offene Stelle zu. Dempsey, Thierry Henry und Co. reagierten mit lautem Lachen und auch die Engländerin selbst nahm das kleine Malheur locker.
Zwar bat Scott, das Kleidungsstück zugenäht zu bekommen, moderierte die Sendung jedoch professionell zu Ende. Ob sie sich am nächsten Champions-League-Abend erneut für das Top entscheiden wird, darf hingegen bezweifelt werden ...
