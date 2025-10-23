Wofür Hartmann das Single-Dasein aufgeben würde

Die 43-jährige Tirolerin geigt ab nächster Woche wieder mit einem neuen Kabarett-Programm auf. „Good Weibrations“. Mit der „Krone“ sprach sie über ihre Angst vor Spinnen und das Humorverständnis der Österreicher im topografischen Gefälle.
Diese Tirolerin hat einen echten Schmäh, von Berufswegen her schon alleine. Schauspielerin und Kabarettistin Nina Hartmann (43) feiert nächste Woche Dienstagabend mit ihrem neuesten Streich „Good Weibrations“ Premiere im Casanova Wien. Sie, die in vielen Projekten aller Genres tätig war und ist, macht seit Jahren mit ihren Programmen gute Laune . . .
„Überlege doch eine Beziehung“
. . .so auch diesmal. Der schräge Titel zieht sich durch die Vorstellung wie ein roter Faden: „Ja, es geht primär darum, gute Neuigkeiten zu verbreiten, in einer Welt, die ohnehin schon so ernst ist“, erzählt sie uns über ihr Stand-Comedy-Programm. Freilich steckt bei allen Erzählungen auch immer etwas Wahrheit dahinter – wie viel, das überlässt sie unserer Fantasie, als sie weiter ausführt, „Ich erzähle über Australien-Reisen, ins Land der Spinnen, obwohl ich eigentlich wahnsinnige Angst vor Spinnen habe“ Und weiter: „Auch erkläre ich, dass ich gerne Single bin. Wobei ich überlege langsam doch eine Beziehung.“ Warum, bitte? „Weil es einfach billiger ist“, lacht sie.
Ein bisserl ernster wird es dann aber doch noch, als wir uns mit ihr unterhalten. Denn als wir sie fragen, ob sie, als gebürtige Westösterreicherin geografische Humor(verständnis)-Unterschiede beim Publikum bisher bemerkt hat, sagt sie: Es gibt schon ein Stadt-Land-Gefälle. Das ist jedenfalls da. Aber ich versuche trotzdem alle immer abzuholen. Obwohl in Wien mitunter an anderen Stellen, als in Tirol gelacht wird.“ Ihr Fazit: „Aber Hauptsache ist, sie lachen.“ Wo sie recht hat . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.