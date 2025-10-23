Wofür Hartmann das Single-Dasein aufgeben würde

„Überlege doch eine Beziehung“

. . .so auch diesmal. Der schräge Titel zieht sich durch die Vorstellung wie ein roter Faden: „Ja, es geht primär darum, gute Neuigkeiten zu verbreiten, in einer Welt, die ohnehin schon so ernst ist“, erzählt sie uns über ihr Stand-Comedy-Programm. Freilich steckt bei allen Erzählungen auch immer etwas Wahrheit dahinter – wie viel, das überlässt sie unserer Fantasie, als sie weiter ausführt, „Ich erzähle über Australien-Reisen, ins Land der Spinnen, obwohl ich eigentlich wahnsinnige Angst vor Spinnen habe“ Und weiter: „Auch erkläre ich, dass ich gerne Single bin. Wobei ich überlege langsam doch eine Beziehung.“ Warum, bitte? „Weil es einfach billiger ist“, lacht sie.