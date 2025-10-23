78-jährige Steirerin aus Uniklinikum verschwunden

Fahndung läuft

Das Krankenhaus hat die Frau bei der Polizei als vermisst gemeldet. Sie braucht dringend Medikamente. Eine Fahndung nach der Abgängigen läuft aktuell, wie auch die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigt. Eine großangelegte Suchaktion gibt es allerdings nicht. Man könne den Radius, in dem sich die Frau bewegen könnte, kaum eingrenzen, heißt es.