Fahndung läuft

78-jährige Steirerin aus Uniklinikum verschwunden

Steiermark
23.10.2025 14:57
Das LKH-Universitätsklinikum Graz
Das LKH-Universitätsklinikum Graz(Bild: Jauschowetz Christian)

Eine 78-Jährige ist seit Mittwochmorgen abgängig. Sie war auf der Dermatologie-Station des LKH-Uniklinikums Graz behandelt worden. Die Tochter der Frau bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe.

0 Kommentare

Am Mittwoch gegen 6 Uhr wurde Irene A., eine 78-jährige Frau aus Frohnleiten, zum letzten Mal gesehen. Sie wurde aufgrund einer Hauterkrankung auf der Dermatologie im LKH-Universitätsklinikum Graz behandelt. Mittlerweile ist sie seit über 30 Stunden abgängig.

„Trägt nicht einmal eine Jacke!“
Ihre Tochter sorgt sich um die Frau – und wendet sich deswegen an die Öffentlichkeit. „Sie trägt nicht einmal eine Jacke! Meine Mutter hatte zuletzt eine schwarze Jogginghose, schwarze Hausschuhe und ein orange gestreiftes T-Shirt an. Aufgrund der Krankheit hat sie eine dunkle Hautfärbung.“ Laut ihrer Tochter leidet die Frau unter Demenz und sei orientierungslos.

Die Frau war bereits einmal verschwunden, zu Weihnachten in Gmunden. Dort konnte man sie nach sechs Stunden Suche mit Drohnen, Hunden und Hubschraubern wieder finden.

Fahndung läuft
Das Krankenhaus hat die Frau bei der Polizei als vermisst gemeldet. Sie braucht dringend Medikamente. Eine Fahndung nach der Abgängigen läuft aktuell, wie auch die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigt. Eine großangelegte Suchaktion gibt es allerdings nicht. Man könne den Radius, in dem sich die Frau bewegen könnte, kaum eingrenzen, heißt es. 

Wer die Abgängige erkennt, soll sich an die nächste Polizeidienststelle wenden.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
