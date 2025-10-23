WSG Tirol protestiert gegen Hinterseer-Strafe

Dadurch, dass der Offensivspieler im Vorfeld „auf steirisch gesagt betoniert worden“ sei und überall die Ellbogen gekriegt habe, sei eine kleine Folgereaktion vielleicht irgendwie erklärbar gewesen. Zudem sei Hinterseer ein „unbescholtener“ Spieler. Eine andere Sache stieß dem Steirer viel mehr auf. „Luki ist ein Nationalteamspieler, Vorbild für alle da draußen. Und dann ist es ja eigentlich Usus bei uns, wenn man sich die Sperren Richtung Osten ansieht, wenn ihr wisst, was ich meine, dass es bedingte Strafen, also auf Bewährung gibt. Dass man das nicht bei Luki Hinterseer anwendet, das kann ich nicht nachvollziehen“, erläuterte der WSG-Coach. „Das ist für mich ein Exempel statuieren am falschen Menschen, am falschen Verein. Definitiv.“