Belgier übernimmt

St. Pöltens Frauen haben einen neuen Trainer

Frauenfußball
23.10.2025 14:57
St. Pölten hat einen neuen Trainer.
St. Pölten hat einen neuen Trainer.

Die Amtszeit von Lisa Alzner als Cheftrainerin beim SKN St. Pölten ist am Donnerstag doch etwas überraschend zu Ende gegangen. Der Serienmeister der Frauen-Fußball-Bundesliga gab da die Verpflichtung von Laurent Fassotte bekannt. Der 47-jährige Belgier war zuletzt für den zypriotischen Meister Apollon Ladies tätig. Alzner bleibt dem Klub erhalten, sie rückt zurück in die zweite Reihe, wo sie auch in der Vergangenheit unter Liese Brancao als Co-Trainerin tätig gewesen war.

Die erst 26-jährige Alzner hatte im Jänner die Brancao-Nachfolge angetreten und den Verein einmal mehr zum Double geführt. Zu Beginn der Saison gelang zum vierten Mal in Folge der Sprung in die Champions League. Dort verlief der Start mit einem 0:6 gegen Atletico Madrid und beachtlichen 0:3 bei Rekordchampion Olympique Lyon nicht nach Wunsch. Bedenklicher ist die Situation in der Liga, ist doch Tabellenführer Austria Wien nach 10 von 18 Runden im Grunddurchgang schon fünf Punkte voraus. Das erste direkte Duell entschieden die Wienerinnen Ende September mit 1:0 für sich.

„Lisa hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und nicht nur den Titel und den Cupsieg geholt, sondern auch den Umbruch im Sommer vorangetrieben, aber jetzt sind wir überzeugt, dass neue Impulse gesetzt werden müssen, um auch die nächsten Schritte zu machen“, begründete Sportdirektorin Tanja Schulte die Entscheidung. Fassotte, der als Spieler 126 Partien in der belgischen Pro League bestritten hat, wird am Dienstag erstmals das Training bei den Niederösterreicherinnen leiten. Als erste Prüfung wartet am 1. November das Liga-Heimspiel gegen Sturm Graz.

