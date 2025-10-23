St. Pöltens Frauen haben einen neuen Trainer

„Lisa hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und nicht nur den Titel und den Cupsieg geholt, sondern auch den Umbruch im Sommer vorangetrieben, aber jetzt sind wir überzeugt, dass neue Impulse gesetzt werden müssen, um auch die nächsten Schritte zu machen“, begründete Sportdirektorin Tanja Schulte die Entscheidung. Fassotte, der als Spieler 126 Partien in der belgischen Pro League bestritten hat, wird am Dienstag erstmals das Training bei den Niederösterreicherinnen leiten. Als erste Prüfung wartet am 1. November das Liga-Heimspiel gegen Sturm Graz.