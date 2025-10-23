Leichen der vermissten Freunde geben Rätsel auf

Das Fahrerfenster ist halb geöffnet. Umdrehen ist am schmalen Zufahrtsweg zur Fähre, die aber gar nicht in der Nacht verkehrt, eigentlich unmöglich. Und auf der Südseite des Sees gibt's nur kleine Wege und keine Orte, anders als auf der Nordseite des Sees. Daher fragen sich Ermittler und Bekannte, warum das Duo hier unterwegs gewesen sein sollten.