38 Windräder in Andau schalten das Nachtlicht ab

Burgenland Energie hat bereits vor Monaten in einer Testphase begonnen, im Windpark Andau ihre Windräder mit bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung (BNK) laufen zu lassen. Heißt: Ist kein Flugobjekt in der Nähe, heißt es Schluss mit Dauerblinken. Nun wurden seitens des Mobilitätsministeriums die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen und sind auch bereits in Kraft, sodass diese bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung in den Regelbetrieb gehen kann.