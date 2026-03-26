Stehen neue Gemeindegrenzen schon fest?

„Volksbefragung ist der einzige Weg“

Peter Reeh, Obmann der Siedlergemeinschaft Keltenberg, sieht die Ergebnisse der Befragungen ebenfalls kritisch. Die von Bad Sauerbrunn durchgeführte Befragung habe ergeben, dass der Keltenberg mehrheitlich zum Kurort wolle. Er habe daraufhin eine eigene Umfrage gemacht, bei der genau das Gegenteil herausgekommen sei. „Es steht also Umfrage gegen Umfrage“, sagt Reeh. Die Lösung aus seiner Sicht: Eine Volksbefragung. „Das ist der einzige Weg, um Klarheit zu bekommen. Oder der Landeshauptmann sagt, es bleibt alles, wie es jetzt ist.“