Harry sagt kommende Woche wohl vor Gericht aus

Im Prozess gegen den „Mirror-Verlag“ saß er schon einmal im Zeugenstand – ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang für ein Mitglied der britischen Königsfamilie. Doch der Prinz, der sich 2020 aus dem inneren Kreis der Royals löste, führt seit Jahren einen regelrechten Kreuzzug gegen die „tabloid press“, wie die Boulevardpresse in Großbritannien genannt wird. Er will eigenen Angaben zufolge zeigen, dass die illegalen Methoden System hatten.