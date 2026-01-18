Super-G der Damen in Tarvis ab 11.15 Uhr

Die Italienerin Nicol Delago hat am Samstag bei der alpinen Abfahrt in Tarvis ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die 30-Jährige setzte sich bei der Rückkehr der Ski-Elite auf die Gleiterstrecke zwei Zehntel vor der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann sowie weitere sechs Hundertstel vor Lindsey Vonn durch. Auch heute gilt die US-Lady als heißes Eisen.