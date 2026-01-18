Super-G der Damen in Tarvis ab 11.15 Uhr

Denver nach Drama und Seattle im Conference Finale
NFL
Nach der Abfahrt steht heute in Tarvis der Super-G der Damen am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Italienerin Nicol Delago hat am Samstag bei der alpinen Abfahrt in Tarvis ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die 30-Jährige setzte sich bei der Rückkehr der Ski-Elite auf die Gleiterstrecke zwei Zehntel vor der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann sowie weitere sechs Hundertstel vor Lindsey Vonn durch. Auch heute gilt die US-Lady als heißes Eisen.
Hier der Zwischenstand:
Aus rot-weiß-roter Sicht liegen die Hoffnungen auf der Abfahrtsvierten Nina Ortlieb, Mirjam Puchner (11.) und Cornelia Hütter, die nach dem gestrigen 18. Platz eine Rechnung offen hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.