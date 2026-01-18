Treffen mit dem Opernball-Stargast 2026 gewinnen!

Kein Opernball ohne besonderen Hingucker! Die „Krone“ erfährt exklusiv vor allen anderen, welcher Star heuer den Wiener Ball beehrt und lässt alle mitraten und vielleicht sogar gewinnen – gleich hier mitspielen!
Sie machen es wie Richard Lugner und bringen die Stars zum Opernball nach Wien: Die Schaumrollenkönige Karl und Waltraud Guschlbauer haben für den Ball der Bälle am 12. Februar eine ganz besondere Einladung ausgesendet – doch wohin und an wen?
Ganz Österreich rätselt mit!
Die „Krone“ erfährt exklusiv vor allen anderen, wer heuer am Opernball die Blicke auf sich ziehen wird. Familie Guschlbauer hat dazu erst aber nur drei Hinweise und lässt ganz Österreich mitraten. Unter allen Teilnehmern, die einen Tipp abgeben, verlosen Guschlbauer und die „Krone“ folgende Preise:
Dafür einfach unten im Formular Tipp abgeben, Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis Dienstag, 27. Jänner, um 9 Uhr möglich.
Das sind die drei Hinweise…
Ihr Bauchgefühl verrät Ihnen, wer es ist? Dann tragen Sie Ihre Vermutung gleich ins Formular ein. Viel Glück und: Alles Walzer!
