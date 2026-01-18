Vorteilswelt
Wer wird es?

Treffen mit dem Opernball-Stargast 2026 gewinnen!

Gewinnspiele
18.01.2026 05:00
Erraten Sie den Opernball-Stargast 2026
Erraten Sie den Opernball-Stargast 2026(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kein Opernball ohne besonderen Hingucker! Die „Krone“ erfährt exklusiv vor allen anderen, welcher Star heuer den Wiener Ball beehrt und lässt alle mitraten und vielleicht sogar gewinnen – gleich hier mitspielen!

Sie machen es wie Richard Lugner und bringen die Stars zum Opernball nach Wien: Die Schaumrollenkönige Karl und Waltraud Guschlbauer haben für den Ball der Bälle am 12. Februar eine ganz besondere Einladung ausgesendet – doch wohin und an wen?

Wer wird bald bei der süßen Pressekonferenz sitzen?
Wer wird bald bei der süßen Pressekonferenz sitzen?(Bild: Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger)

Ganz Österreich rätselt mit! 
Die „Krone“ erfährt exklusiv vor allen anderen, wer heuer am Opernball die Blicke auf sich ziehen wird. Familie Guschlbauer hat dazu erst aber nur drei Hinweise und lässt ganz Österreich mitraten. Unter allen Teilnehmern, die einen Tipp abgeben, verlosen Guschlbauer und die „Krone“ folgende Preise:

  • 1. Platz: Ein exklusives Treffen samt Foto und Autogramme mit dem Stargast für 1 Person und 1 Begleitperson bei der Enthüllungs-Pressekonferenz am 10. Februar in St. Willibald (OÖ) + je 1 Tasche voll mit Süßwaren
  • 2. Platz: 1x Frühstück in der „Süßen Welt“ für 2 Personen
  • 3. Platz: 20x Süßes Opernball-Paket für zu Hause

Dafür einfach unten im Formular Tipp abgeben, Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis Dienstag, 27. Jänner, um 9 Uhr möglich.

Gewinnen Sie ein Frühstück in der Süßen Welt.
Gewinnen Sie ein Frühstück in der Süßen Welt.(Bild: Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger)
Es warten auch süße Pakete für zu Hause.
Es warten auch süße Pakete für zu Hause.(Bild: Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger)
Die Opernball-Schaumrolle ist im Handel erhältlich.
Die Opernball-Schaumrolle ist im Handel erhältlich.(Bild: Markus Wenzel)

Das sind die drei Hinweise…

  1. Der Opernball-Stargast ist weiblich.
  2. Sie ist ein Hollywood-Star und eine internationale Filmikone mit fast 80 Rollen auf Leinwand und Bildschirm.
  3. Sie nutzt ihren Ruhm für gesellschaftliches und soziales Engagement.

Ihr Bauchgefühl verrät Ihnen, wer es ist? Dann tragen Sie Ihre Vermutung gleich ins Formular ein. Viel Glück und: Alles Walzer!

