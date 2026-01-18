Atom-Alarm um Trump: Bestürzung in St. Pölten

Nur 80 Kilometer bis Hainburg – Risiko für Niederösterreich

Der geplante Meiler soll 13 bis 15 Milliarden Euro kosten. Schon jetzt stammen rund 62 Prozent des slowakischen Stroms aus Atomkraft. Mit dem neuen Reaktor würde sich dieser Anteil noch einmal deutlich erhöhen – und das in unmittelbarer Nähe zum weiten Land.