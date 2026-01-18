Stuttgart gegen Union Berlin ab 15.30 Uhr LIVE

Heimstarkes Stuttgart

Die Statistik spricht klar für den VfB. Mit einer starken Heimbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage treten die Schwaben äußerst selbstbewusst an. Insgesamt stehen zehn Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche, dazu zehn Punkte aus den letzten fünf Partien – eine ordentliche Ausbeute.