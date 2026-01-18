Stuttgart gegen Union Berlin ab 15.30 Uhr LIVE

18. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga: VfB Stuttgart empfängt Union Berlin. Wir berichten live ab 15.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der VfB Stuttgart geht mit breiter Brust ins nächste Heimspiel. Die Schwaben setzten sich zuletzt in einem spektakulären Duell mit Eintracht Frankfurt mit 3:2 durch und liegen mit 32 Punkten auf Rang vier der Tabelle.
Ganz anders die Ausgangslage bei 1. FC Union Berlin: Die Köpenicker mussten sich jüngst mit einem 2:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 begnügen und rangieren aktuell nur auf Platz neun. Immerhin: Das Hinspiel gegen Stuttgart konnte Union knapp mit 2:1 für sich entscheiden.
Heimstarkes Stuttgart
Die Statistik spricht klar für den VfB. Mit einer starken Heimbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage treten die Schwaben äußerst selbstbewusst an. Insgesamt stehen zehn Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche, dazu zehn Punkte aus den letzten fünf Partien – eine ordentliche Ausbeute.
Union mit solider Form
Union Berlin präsentiert sich hingegen wechselhaft. Sechs Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen ergeben bislang eine durchwachsene Saisonbilanz. Zuletzt zeigte die Formkurve aber nach oben: Sieben Punkte aus den vergangenen fünf Spielen sprechen für Stabilität.
