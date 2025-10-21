Dampfross mit wechselvoller Geschichte macht Pause

400 Meter zwischen Bahnhof und See

Für Nostalgiker ist die Fahrt mit der Bummelbahn ein Erlebnis. Heute kann bequem beim Seespitz direkt bei der Schiffsanlegestelle ausgestiegen werden. Das war nicht immer so. In den Anfängen endete die Bahnlinie 400 Meter vor der Anlegestelle. Warum das so war? Der Umstand war den geschäftstüchtigen Ordensmännern von Stift Fiecht zu verdanken.