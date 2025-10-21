Vorteilswelt
Rätsel um die Ursache

Feueralarm oben am Berg: Einsatz bei Gipfelkreuz

Tirol
21.10.2025 09:08
Spektakulär flog der Polizeihubschrauber Einsatzkräfte zum Gipfel. Danach führte er noch ...
Spektakulär flog der Polizeihubschrauber Einsatzkräfte zum Gipfel. Danach führte er noch Löschflüge durch.

Spektakulärer Einsatz am rund 1800 Meter hohen Kirchenspitz in Eben am Achensee im Tiroler Bezirk Schwaz: Quasi direkt beim Gipfelkreuz war ein Flächenbrand ausgebrochen – Feuerwehrleute aus der Region und die Crew des Polizeihubschraubers Libelle Tirol kämpften gegen den Brand an. Die Ursache ist derzeit noch ein Rätsel!

Feuerwehreinsatz am Berggipfel – das kommt auch nicht alle Tage vor. So geschehen aber am späten Montagvormittag in Eben am Achensee. Gegen 11.15 Uhr brach auf dem 1770 Meter hohen Kirchenspitz in unmittelbarer Nähe des Kreuzes aus bisher noch unbekannter Ursache ein Brand aus.

Mit dem Polizeihubschrauber wurden Feuerwehrkräfte zur Brandbekämpfung auf den Gipfel geflogen bzw. Löschflüge durchgeführt.

Die Polizei

Das Feuer breitete sich im Bereich der Latschen aus. Letztlich war eine Fläche von rund 20 mal 20 Metern betroffen, heißt es von der Exekutive. „Mit dem Polizeihubschrauber wurden Feuerwehrkräfte zur Brandbekämpfung auf den Gipfel geflogen bzw. Löschflüge durchgeführt“, so die Ermittler weiter.

Ermittlungen zur Brandursache
Letztlich konnten die Einsatzkräfte die Situation am Berg unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Wiesing, Eben und Schwaz, die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Polizei samt Helikopter.

Hubert Rauth
AchenseeTirol
Polizei
Flächenbrand
Tirol

