Feueralarm oben am Berg: Einsatz bei Gipfelkreuz

Spektakulärer Einsatz am rund 1800 Meter hohen Kirchenspitz in Eben am Achensee im Tiroler Bezirk Schwaz: Quasi direkt beim Gipfelkreuz war ein Flächenbrand ausgebrochen – Feuerwehrleute aus der Region und die Crew des Polizeihubschraubers Libelle Tirol kämpften gegen den Brand an. Die Ursache ist derzeit noch ein Rätsel!