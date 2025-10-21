Vorteilswelt
Bälle sind ein Problem

Mehr Verletzte denn je – Tennis frisst Spieler auf

Tennis
21.10.2025 18:30
Sebastian Ofner ist immer wieder verletzt.
Sebastian Ofner ist immer wieder verletzt.

Es ist eine alarmierende Entwicklung im Tennis. Reihenweise verletzten sich die Topstars, beenden andere ihre Saison erschöpft frühzeitig. Es gab so viele Aufgaben wie nie! Österreichs Spieler machen dafür vor allem die Bälle verantwortlich. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht.

Der noch amtierende Wien-Sieger Jack Draper musste seine Saison bereits im August beenden, Darja Kasatkina Ende September. Top-10-Star Holger Rune erlitt letzte Woche einen Achillessehnenriss, Frances Tiafoe, Gael Monfils und Tommy Paul sagten für die Erste Bank Open verletzt ab. Spieler wie Arthur Fils und Grigor Dimitrov sind seit Monaten außer Gefecht. Und Sebastian Ofner konnte keine der letzten drei Saisonen durchspielen. Tennis hat derzeit leider ein gravierendes Verletzungsproblem.

Porträt von Gernot Bachler
Gernot Bachler
Loading
