Mehr Verletzte denn je – Tennis frisst Spieler auf

Es ist eine alarmierende Entwicklung im Tennis. Reihenweise verletzten sich die Topstars, beenden andere ihre Saison erschöpft frühzeitig. Es gab so viele Aufgaben wie nie! Österreichs Spieler machen dafür vor allem die Bälle verantwortlich. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht.
Der noch amtierende Wien-Sieger Jack Draper musste seine Saison bereits im August beenden, Darja Kasatkina Ende September. Top-10-Star Holger Rune erlitt letzte Woche einen Achillessehnenriss, Frances Tiafoe, Gael Monfils und Tommy Paul sagten für die Erste Bank Open verletzt ab. Spieler wie Arthur Fils und Grigor Dimitrov sind seit Monaten außer Gefecht. Und Sebastian Ofner konnte keine der letzten drei Saisonen durchspielen. Tennis hat derzeit leider ein gravierendes Verletzungsproblem.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.