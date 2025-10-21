Mehr Verletzte denn je – Tennis frisst Spieler auf

Der noch amtierende Wien-Sieger Jack Draper musste seine Saison bereits im August beenden, Darja Kasatkina Ende September. Top-10-Star Holger Rune erlitt letzte Woche einen Achillessehnenriss, Frances Tiafoe, Gael Monfils und Tommy Paul sagten für die Erste Bank Open verletzt ab. Spieler wie Arthur Fils und Grigor Dimitrov sind seit Monaten außer Gefecht. Und Sebastian Ofner konnte keine der letzten drei Saisonen durchspielen. Tennis hat derzeit leider ein gravierendes Verletzungsproblem.