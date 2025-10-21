Jannik Sinner „muss ja nicht in den Krieg ziehen!“

Die Absage von Tennis-Superstar Jannik Sinner für die Davis-Cup-Endrunde vor heimischem Publikum sorgt in Italien für Wirbel! Ex-Größen der italienischen Tennis-Szene haben kein Verständnis für Sinners Entscheidung. Italiens Tennis-Lgende Nicola Pietrangeli (92) sagte der Nachrichtenagentur ANSA: „Das ist ein Schlag ins Gesicht für Italiens Sport. Ich verstehe nicht, warum das eine schwierige Entscheidung sein soll. Er spielt Tennis und muss ja nicht in den Krieg ziehen.“