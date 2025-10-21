Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angst um Modelkarriere

Zahnärztin entstellt Freund: „Hab Glas geworfen“

Gericht
21.10.2025 18:00
Eine 35-Jährige warf ihrem Mitarbeiter und Freund ein Longdrink-Glas an die Stirn.
Eine 35-Jährige warf ihrem Mitarbeiter und Freund ein Longdrink-Glas an die Stirn.(Bild: SlavaStock - stock.adobe.com)

Eine Wiener Zahnärztin scheint Alkohol nicht allzu gut zu vertragen: Nach dem einen oder anderen Getränk zu viel auf der Ordinationsweihnachtsfeier verletzte Frau Doktor ihren Mitarbeiter und gleichzeitig Freund an der Stirn – es bleibt eine Narbe. Den Nebenjob als Model könne der 29-jährige Italiener deswegen vergessen. Die 35-Jährige kommt indes mit einer Diversion davon.

0 Kommentare

Von der friedlichen Vorweihnachtszeit war bei der Feier einer Zahnordination in einem In-Lokal im 5. Bezirk am 20. Dezember wenig zu spüren. „Wir haben die ganze Zeit Shots bekommen, die ich leider getrunken habe“, gibt Frau Doktor am ersten Verhandlungstag im Mai im Wiener Landl zu. Die 35-Jährige sitzt dort nun bereits den zweiten Tag wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Dauerfolgen an ihrem Mitarbeiter und damaligen Freund. „Ja, ich hab‘ bedauerlicherweise das Glas geworfen, was ich zutiefst bereue“, gesteht die Zahnärztin.

Wäre fast ins Auge gegangen
Die Zahnärztin hätte aus dem Nichts begonnen, den 29-Jährigen zu beschimpfen – nicht das erste Mal, dass sie solch einen Emotionsausbruch unter Alkohol gehabt hätte, gibt ihr nun Ex-Freund an. Plötzlich warf sie ein Longdrink-Glas in dem Lokal nach ihm. Und traf ihn an der Stirn, haarscharf am Auge vorbei, es bleibt eine Narbe.

Opfer könne sich Modeljobs abschminken
Diese und eine angebliche posttraumatische Belastungsstörung des Italieners, er habe nun Angst vor Gläsern, seien eine Dauerfolge. Außerdem hätte seine Karriere einen erheblichen Einschnitt erfahren – er verdiente sich gutes Geld mit Modeljobs dazu. Mit der Narbe an der Stirn jetzt nicht mehr denkbar.

Sind das wirklich Dauerfolgen? Wegen dieser Frage wurde im Mai der Prozess vertagt. Das spielt nur am Urteilstag keine große Rolle mehr. Denn der Richter ließ ein Gutachten von Gerichtspsychiater Peter Hofmann einholen: Die Wiener Ärztin war zum Zeitpunkt des fatalen Glaswurfs unter voller Berauschung.

Lesen Sie auch:
Im Landesgericht Wien sahen sich die Ex-Lebensgefährten wieder.
Bei Weihnachtsfeier
Glaswurf: Zahnärztin (35) entstellte Model-Freund
27.05.2025

Weil die 35-Jährige ihrem „Ex“ bereits vor dem Prozess 4000 Euro für eine Narbenbehandlung zahlte, auch jetzt tausend Euro Schmerzensgeld anerkennt und geständig ist, kommt sie mit einer Diversion, mit zwei Jahren Probezeit und einer Therapieweisung davon.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
137.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.438 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
86.542 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Gericht
36-Jährige in U-Haft
1,2 Millionen Euro vom Chef-Konto auf das eigene
Angst um Modelkarriere
Zahnärztin entstellt Freund: „Hab Glas geworfen“
Opfer war erst 14
Kriminelle Polin soll mehr als vier Jahre absitzen
Bei beliebtem Badesee
Haft für Kameras auf Damenklos und Kinderpornos
Rechtsradikale Videos
„Zwangsösterreicher“ vor Gericht: Zehn Jahre Haft!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf