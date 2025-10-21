Zahnärztin entstellt Freund: „Hab Glas geworfen“

Von der friedlichen Vorweihnachtszeit war bei der Feier einer Zahnordination in einem In-Lokal im 5. Bezirk am 20. Dezember wenig zu spüren. „Wir haben die ganze Zeit Shots bekommen, die ich leider getrunken habe“, gibt Frau Doktor am ersten Verhandlungstag im Mai im Wiener Landl zu. Die 35-Jährige sitzt dort nun bereits den zweiten Tag wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Dauerfolgen an ihrem Mitarbeiter und damaligen Freund. „Ja, ich hab‘ bedauerlicherweise das Glas geworfen, was ich zutiefst bereue“, gesteht die Zahnärztin.