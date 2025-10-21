Nach Strache-Klage: Pensionistin vor Ruin gerettet

„Jetzt muss ich aufpassen, dass sie keinen Herzkasper kriegt“

Was bei Veronika F. bleibt, ist tiefe Dankbarkeit und große Erleichterung „Vielen, vielen Dank an alle!“, sagt die Tochter. „Wir sehen jetzt, dass wir nicht alleine sind. Und das sollte auch in anderen Situationen gelten, wo Ungerechtigkeit herrscht.“ Mit einem Lächeln fügt sie hinzu: „Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die Mama vor lauter Freude keinen Herzkasper bekommt!“