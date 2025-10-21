Rätsel um Vermissten: Jetzt wird Suche fortgesetzt

National und international im System eingetragen

„Der aktuelle Stand ist, dass der Abgängige noch immer nicht aufgefunden worden ist“, betont er. Vor allem in letzter Zeit sind Gerüchte im Umlauf, die besagen, dass nun sogar Interpol eingeschaltet worden sei. „Der junge Mann wurde – so wie es immer in derartigen Fällen vorgesehen ist – bereits am Tag seines Verschwindens als abgängiger Volljähriger in den polizeiinternen Systemen ausgeschrieben – also österreichweit sowie im Schengenraum. In Summe sprechen wir hier von 29 Mitgliedsstaaten“, klärt Eberharter auf. Sollte der 23-Jährige irgendwo kontrolliert werden, scheine in diesem Land sofort auf, dass die PI Ried im Zillertal nach ihm suche.