Sturm-Anhang wächst dank schottischem „Missionar“!

Sturm kämpft am Donnerstag in der Europa League bei Celtic Glasgow um den nächsten Dreier. Was sicher kein einfaches Unterfangen wird. Das weiß auch Gary Weymes – der Schotte ist riesengroßer Fan der Grazer und versucht, weitere Anhänger zu gewinnen. Und er weiß als Einheimischer natürlich bestens über den Gegner Bescheid.
Wenn über 2000 Sturm-Fans am Donnerstag im Celtic Park ihre Mannschaft nach vorne peitschen, ist einer unter ihnen, für den die Partie in der Europa League ein echtes Heimspiel ist. Denn der Schotte Gary Weymes ist Sturm-Fan, lebt jedoch in der Stadt Dunfermline und nimmt den kurzen Weg nach Glasgow selbstverständlich auf sich, um seine Mannschaft zu unterstützen.
