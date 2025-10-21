Sturm-Anhang wächst dank schottischem „Missionar“!

Wenn über 2000 Sturm-Fans am Donnerstag im Celtic Park ihre Mannschaft nach vorne peitschen, ist einer unter ihnen, für den die Partie in der Europa League ein echtes Heimspiel ist. Denn der Schotte Gary Weymes ist Sturm-Fan, lebt jedoch in der Stadt Dunfermline und nimmt den kurzen Weg nach Glasgow selbstverständlich auf sich, um seine Mannschaft zu unterstützen.