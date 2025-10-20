Vorteilswelt
Ex-ORF-Star bei Gala

Claudia Reiterer ist die 120.000-Euro-Frau

Adabei Österreich
20.10.2025 15:30
Claudia Reiterer moderiert am Donnerstag eine Gala mit Chopard-Schmuck im Wert von rund 120.000 ...
Claudia Reiterer moderiert am Donnerstag eine Gala mit Chopard-Schmuck im Wert von rund 120.000 Euro.(Bild: Alexander Tuma)

Lange Zeit haben wir nichts mehr von Claudia Reiterer gehört. Bis jetzt! Beziehungsweise nicht nur von ihr, sondern auch vom Chopard-Schmuck, den die ORF-Langzeitmoderatorin am Donnerstag in Wien bei einer Gala tragen wird. Dort wird sie moderieren und funkeln . . .

Es ist die Bühnen-Rückkehr eines sehr prominenten TV-Gesichtes, wenn Claudia Reiterer (57) am Donnerstag diese Woche bei einer Gala das Mikrofon in die Hand nimmt, um durch einen Abend zu führen. Dabei liegt freilich der Fokus primär auf der Blondine, die erst vor kurzem von der ORF-Bildschirmfläche verschwand. Warum alle Augen auf sie gerichtet sind?

Reiterer wie Netrebko
Erstens ist es ihr erster, großer Auftritt seither und zweitens wird sie am 23. Oktober in den Sofiensälen glänzen und funkeln. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Reiterer trägt nämlich nicht irgendeinen Schmuck, sondern Geschmeide aus dem Hause Chopard (normalerweise bestückt man mit Leihgaben Opernstars wie Anna Netrebko).

Ohrringe im Wert von 75.000 Euro u
Ohrringe im Wert von 75.000 Euro u(Bild: Chopard)

Zu sehen gibt’s Ohrringe im Wert von 75.000 Euro und die dazu passende Kette (45.000) sowie Claudia Reiterer pur.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
