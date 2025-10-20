Claudia Reiterer ist die 120.000-Euro-Frau

Lange Zeit haben wir nichts mehr von Claudia Reiterer gehört. Bis jetzt! Beziehungsweise nicht nur von ihr, sondern auch vom Chopard-Schmuck, den die ORF-Langzeitmoderatorin am Donnerstag in Wien bei einer Gala tragen wird. Dort wird sie moderieren und funkeln . . .
Es ist die Bühnen-Rückkehr eines sehr prominenten TV-Gesichtes, wenn Claudia Reiterer (57) am Donnerstag diese Woche bei einer Gala das Mikrofon in die Hand nimmt, um durch einen Abend zu führen. Dabei liegt freilich der Fokus primär auf der Blondine, die erst vor kurzem von der ORF-Bildschirmfläche verschwand. Warum alle Augen auf sie gerichtet sind?
Reiterer wie Netrebko
Erstens ist es ihr erster, großer Auftritt seither und zweitens wird sie am 23. Oktober in den Sofiensälen glänzen und funkeln. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Reiterer trägt nämlich nicht irgendeinen Schmuck, sondern Geschmeide aus dem Hause Chopard (normalerweise bestückt man mit Leihgaben Opernstars wie Anna Netrebko).
Zu sehen gibt’s Ohrringe im Wert von 75.000 Euro und die dazu passende Kette (45.000) sowie Claudia Reiterer pur.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.