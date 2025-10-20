Claudia Reiterer ist die 120.000-Euro-Frau

Es ist die Bühnen-Rückkehr eines sehr prominenten TV-Gesichtes, wenn Claudia Reiterer (57) am Donnerstag diese Woche bei einer Gala das Mikrofon in die Hand nimmt, um durch einen Abend zu führen. Dabei liegt freilich der Fokus primär auf der Blondine, die erst vor kurzem von der ORF-Bildschirmfläche verschwand. Warum alle Augen auf sie gerichtet sind?