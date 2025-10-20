„Handicats“ haben ihr neues Paradies bezogen

Viele Tränen wurden vergossen

Doch der Weg zum neuen Katzenparadies war steinig. Neben dem enormen behördlichen Aufwand – Baubewilligungen, Bewilligungen nach dem Tierschutzgesetz etc. – und der Baustelle an sich galt es natürlich auch, den laufenden Betrieb am alten Standort aufrechtzuerhalten. „Und dann war da die permanente Angst: Wie lange können wir noch im alten Haus bleiben und geht sich das alles aus?“, blickt Bernadowitsch zurück. „Ich bin nicht nur einmal in Tränen ausgebrochen. Oft denke ich mir schon, du hast einen Schuss, dass du dir das alles antust“, lacht die Tierschützerin.