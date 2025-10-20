Liz Hurley meldet sich mit ultimativem Bikini-Tipp

Irgendwo ist immer Sommer, das scheint eindeutig das Motto von Liz Hurley zu sein, weshalb die 60-Jährige selbst im Herbst nicht müde wird, sich im Bikini in Pose zu werfen. Und dieses Mal hatte die Schauspielerin auch noch einen ultimativen Tipp für ihre Fans parat.
Am Sonntag machte Liz Hurley ihre Fans mal wieder mit zwei sexy Schnappschüssen froh. Dieses Mal hatte die Britin einen mintgrünen Zweiteiler hervorgekramt, mit dem sie sich in Szene setzte.
Sehen Sie hier das neueste Bikini-Posting von Liz Hurley:
„Mein Geheimnis für schmeichelhafte Bikini-Fotos?“, schrieb Hurley zu den zwei sexy Aufnahmen. „STRETCHEN! Im Zweifelsfall Arme hoch oder hinlegen.“
Billy Ray hinter der Kamera?
Ob die Schnappschüsse im heimischen Garten oder doch im Liebes-Urlaub mit ihrem Freund, Miley Cyrus‘ Vater Billy Ray entstanden waren, das verriet Hurley hingegen nicht.
Zu Ostern haben Hurley und Cyrus ihre Liebe mit einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram öffentlich gemacht. Seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben und zeigten sich in der Vergangenheit auch schon gemeinsam auf dem roten Teppich.
Und wer weiß, vielleicht war es ja Mileys Papa, der bei den neuesten Schnappschüssen auf den Auslöser gedrückt hat ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.