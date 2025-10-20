Vorteilswelt
„Mein Geheimnis ...“

Liz Hurley meldet sich mit ultimativem Bikini-Tipp

Society International
20.10.2025 18:00
Liz Hurley macht im Bikini einfach immer eine gute Figur. Auf Instagram verrät sie auch, wie das ...
Liz Hurley macht im Bikini einfach immer eine gute Figur. Auf Instagram verrät sie auch, wie das geht!(Bild: instagram.com/elizabethhurley1)

Irgendwo ist immer Sommer, das scheint eindeutig das Motto von Liz Hurley zu sein, weshalb die 60-Jährige selbst im Herbst nicht müde wird, sich im Bikini in Pose zu werfen. Und dieses Mal hatte die Schauspielerin auch noch einen ultimativen Tipp für ihre Fans parat.

Am Sonntag machte Liz Hurley ihre Fans mal wieder mit zwei sexy Schnappschüssen froh. Dieses Mal hatte die Britin einen mintgrünen Zweiteiler hervorgekramt, mit dem sie sich in Szene setzte. 

Hurley so sexy wie 25-Jährige
Ganz zur Freude der Fans – immerhin macht Hurley mit ihren 60 Jahren jeder 25-Jährigen locker Konkurrenz. Doch im Posting verriet die Schauspielerin ein kleines Geheimnis: Auch sie trickst gerne mal, um auf ihren Bikini-Fotos eine noch bessere Figur zu machen.

Sehen Sie hier das neueste Bikini-Posting von Liz Hurley:

„Mein Geheimnis für schmeichelhafte Bikini-Fotos?“, schrieb Hurley zu den zwei sexy Aufnahmen. „STRETCHEN! Im Zweifelsfall Arme hoch oder hinlegen.“

Billy Ray hinter der Kamera?
Ob die Schnappschüsse im heimischen Garten oder doch im Liebes-Urlaub mit ihrem Freund, Miley Cyrus‘ Vater Billy Ray entstanden waren, das verriet Hurley hingegen nicht.

Zu Ostern haben Hurley und Cyrus ihre Liebe mit einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram öffentlich gemacht. Seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben und zeigten sich in der Vergangenheit auch schon gemeinsam auf dem roten Teppich.

Und wer weiß, vielleicht war es ja Mileys Papa, der bei den neuesten Schnappschüssen auf den Auslöser gedrückt hat ...

Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
