Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

MLS

Müller verliert erstmals, Dreierpack von Messi

Fußball International
19.10.2025 12:18
Thomas Müller (li.) verlor erstmals mit Vancouver.
Thomas Müller (li.) verlor erstmals mit Vancouver.(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS/DARRYL DYCK)

Seine erste Niederlage in der Major League Soccer nach dem Wechsel nach Übersee kassierte Thomas Müller. Lionel Messi schoss beim 5:2-Erfolg von Inter Miami in Nashville drei Tore und steuerte zudem einen Assist bei.

0 Kommentare

Mit 29 Toren war der Argentinier treffsicherster Angreifer der Qualifikation in der MLS, zudem bereitete er 19 Treffer vor. Nur der Mexikaner Carlos Vela war 2019 für den Los Angeles FC mit 34 Toren und 15 Assists erfolgreicher.

Der Klub des Weltmeisters geht als Tabellendritter in die Play-offs und trifft dort erneut auf Nashville.

Erste Niederlage für Müller
Seine erste Niederlage nach dem Wechsel nach Übersee kassierte Thomas Müller. Der Deutsche unterlag mit den Vancouver Whitecaps Dallas mit 1:2 und musste die Tabellenführung in der Western Conference vor dem Auftakt in die Play-offs doch noch an San Diego abgeben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
91.043 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
81.868 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
78.955 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Fußball International
MLS
Müller verliert erstmals, Dreierpack von Messi
Laimer schmunzelt:
„Vielleicht lügt sein Pass und er ist doch jünger“
„Krone“-Stopplicht
Rang ablaufen
„Hat uns mitgeteilt“
Glasner verkündet Entscheidung um Abwehrchef!
Krone Plus Logo
60 Jahre Wembley-Sieg
„Steck die 2500 Schilling ein, sie gehören dir!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf