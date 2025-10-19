Müller verliert erstmals, Dreierpack von Messi

Seine erste Niederlage in der Major League Soccer nach dem Wechsel nach Übersee kassierte Thomas Müller. Lionel Messi schoss beim 5:2-Erfolg von Inter Miami in Nashville drei Tore und steuerte zudem einen Assist bei.
Mit 29 Toren war der Argentinier treffsicherster Angreifer der Qualifikation in der MLS, zudem bereitete er 19 Treffer vor. Nur der Mexikaner Carlos Vela war 2019 für den Los Angeles FC mit 34 Toren und 15 Assists erfolgreicher.
Der Klub des Weltmeisters geht als Tabellendritter in die Play-offs und trifft dort erneut auf Nashville.
Erste Niederlage für Müller
Seine erste Niederlage nach dem Wechsel nach Übersee kassierte Thomas Müller. Der Deutsche unterlag mit den Vancouver Whitecaps Dallas mit 1:2 und musste die Tabellenführung in der Western Conference vor dem Auftakt in die Play-offs doch noch an San Diego abgeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.