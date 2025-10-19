„Jetzt gönne ich mir den ganzen Action-Scheiß“

Nach Gold bei der Para-Triathlon-WM in Wollongong fährt Thomas Frühwirth jetzt erst zum Radeln in die australischen Alpen nach Bright, ehe es mit Freundin Barbara nach Neuseeland auf die Südinsel geht: „Dort gönne ich mir den ganzen Action-Scheiß, von Jetski-Fahren bis Helikopter-Fliegen.“ Franz-Josef Lässer ist bei der Bahnrad-WM in Rio de Janeiro dagegen noch im Einsatz. Bei Gold im Ausscheidungsrennen half ihm auch ein Schlafplaner.