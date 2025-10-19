Nach Einbrüchen in Häuser: Firmentresor geplündert

Beutezüge im Burgenland, Verhaftung in Tirol

Ins Visier der Polizei ist der Verdächige Ende Mai geraten, als er auf einem Firmengelände im steirischen Friedberg etliche Arbeitsgeräte erbeutet hatte. Später trieb er im Burgenland sein Unwesen. Untergetaucht ist der Einbrecherprofi in Tirol. Der Rumäne konnte nun aufgespürt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt verhaftet werden. Er sitzt in der Landeshauptstadt in der Justizanstalt. Laut Polizei ist der Beschuldigte teilweise geständig.