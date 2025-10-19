Vorteilswelt
Ein Dorf in Sorge

Nach Einbrüchen in Häuser: Firmentresor geplündert

Burgenland
19.10.2025 07:30
Eine Serie von Einbrüchen in der näheren Umgebung lässt Anrainer nicht ruhig schlafen.
Eine Serie von Einbrüchen in der näheren Umgebung lässt Anrainer nicht ruhig schlafen.(Bild: Holl Reinhard)

„Nicht schon wieder!“ Mit Sorge beobachten Bewohner von Loipersbach die Polizeimeldungen über Einbrüche in den vergangenen Tagen. Im aktuellen Fall hatten es unbekannte Täter auf einen Firmentresor abgesehen.

Zuletzt zugeschlagen haben die Kriminellen in Loipersbach in der Nacht auf Freitag. Ins Visier nahmen die Einbrecher ein Büro auf einem Firmengelände – der dritte Coup innerhalb weniger Tage! Mit einem Winkelschleifer knackten die Eindringlinge einen Tresor, ohne bemerkt zu werden. Gleichzeitig sind mehrere Arbeitsgeräte aus den geschäftlichen Räumlichkeiten gestohlen worden. Die Kriminellen konnten entkommen.

Keine Spur zu den Tätern
Als der Einbruch entdeckt wurde, waren die mutmaßlichen Profi-Täter längst über alle Berge. Die Anzeige konnte erst gegen 5.30 Uhr in der Früh erstattet werden. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. „Die Schadenshöhe ist vorerst noch unklar“, teilte die Polizei mit.

Mitten in der Nacht am Samstag, 11. Oktober, hatten sich in der 1200-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Mattersburg ebenfalls Einbrecher herumgetrieben. Die Unbekannten waren in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. Ob ein Zusammenhang zu dem jüngsten Coup besteht, wird von den Ermittlern derzeit überprüft. „Wir gehen jedem Hinweis nach“, heißt es. In der Bevölkerung wächst die Sorge vor weiteren Coups.

Erfolg weitreichender Ermittlungen
Auf Hochtouren sind die Ermittlungen in einem anderen Fall gelaufen. Im Fokus stand ein 26-jähriger Rumäne. In wenigen Monaten soll der Verdächtige mindestens zehn Einbrüche aller Art im südlichen Burgenland und in der Oststeiermark verübt haben. Ein Schaden von mehr als 40.000 Euro dürfte auf das Konto des Serientäters gehen.

Beutezüge im Burgenland, Verhaftung in Tirol
Ins Visier der Polizei ist der Verdächige Ende Mai geraten, als er auf einem Firmengelände im steirischen Friedberg etliche Arbeitsgeräte erbeutet hatte. Später trieb er im Burgenland sein Unwesen. Untergetaucht ist der Einbrecherprofi in Tirol. Der Rumäne konnte nun aufgespürt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt verhaftet werden. Er sitzt in der Landeshauptstadt in der Justizanstalt. Laut Polizei ist der Beschuldigte teilweise geständig.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Burgenland
