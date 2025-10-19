„Fuhr mit der Lok, bevor ich Radfahren konnte“

Die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer dauert 12 Monate und wird vom ersten Tag an bezahlt, was sie auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger besonders attraktiv macht. Während der Ausbildung wechseln sich theoretische und praktische Module ab, Wissensüberprüfungen werden regelmäßig durchgeführt.

Bereits nach 10 Wochen dürfen die Nachwuchskräfte zum ersten Mal gemeinsam mit einem Fahrtrainer auf die Lok. Das ist für viele ein langersehnter Moment, für manche sogar ein Kindheitstraum. Nach insgesamt 12 Monaten Ausbildung in Theorie und Praxis erfolgt dann die praktische Fahrprüfung. Doch das Lernen geht auch für erfahrene Lokführerinnen und Lokführer nie zu Ende: Sie machen laufend Weiterbildungen, um zum Beispiel mit anderen Loks oder auf anderen Strecken fahren zu können.

Nach der Ausbildung bekommen die Triebfahrzeugführer eine über kollektivvertragliche Entlohnung von mindestens 46.471,04 Euro.

Dazu kommen noch Nebenbezüge von durchschnittlich 500 EUR Brutto/Monat.