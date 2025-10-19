Wie Endspurt im Garten blühendes Frühjahr bringt

Bevor die dunkle Jahreszeit den Garten im Idealfall unter eine Schneedecke hüllt und die Arbeit im Grünen zunächst einmal auf Eis legt, ist noch einiges zu tun, damit im nächsten Frühjahr wieder alles aufblüht.
Für all jene Menschen, die nichts lieber hegen und pflegen als ihren Garten, beginnt schon bald die Zeit, in der sie sehnsüchtig auf das Frühjahr warten. Noch ist vor dem Haus allerdings genügend zu tun.
