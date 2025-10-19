„Sucht Aufmerksamkeit“: Zverev-Konter gegen Becker

Alexander Zverev hat genug! Nach wiederholter Kritik von Boris Becker teilt Deutschlands Tennis-Star nun selbst aus und kontert.
„Ich glaube, dass er sich relativ wenig Sorgen um mich macht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass er so ein bisschen nach Aufmerksamkeit sucht – und die bekommt er über mich“, sagte Zverev in der „Bild am Sonntag“. „Das ist leider so. Aber das ist mir inzwischen latte.“
Becker hatte den 28-Jährigen zuletzt im Podcast mit Andrea Petkovic erneut als „Sorgenkind“ bezeichnet und gemeint: „Weltspitze sieht anders aus.“ Zudem kritisierte er, Zverev sträube sich gegen Veränderungen in seinem Umfeld.
Zähes Jahr für Zverev
Sportlich läuft es für den Weltranglisten-Dritten bislang nicht nach Plan. Rückenprobleme und Formschwankungen prägen das Jahr des Hamburgers. Beim Showturnier in Saudi-Arabien scheiterte er zuletzt schon in seinem Auftaktmatch gegen Taylor Fritz.
„Aber es wird alles und ich bin voller Zuversicht, dass ich meine Form wiederfinden werde“, gab sich Zverev kämpferisch. In der Hallensaison – mit Turnieren in Wien und Paris – will er wieder angreifen.
Davis-Cup-Option offen
Eine Teilnahme an der Davis-Cup-Endrunde in Bologna Mitte November schließt Zverev nicht aus: „Wenn ich fit bin, überlege ich es mir wirklich.“
