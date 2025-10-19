Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für acht Rottweiler

„Hunde-Mama“ zog jetzt selbst ins Tierheim

Niederösterreich
19.10.2025 12:00
„Hunde-Mama“ Brigitte Kainz vom Tierheim in Krems bereitete die acht Rottweilerwelpen perfekt ...
„Hunde-Mama“ Brigitte Kainz vom Tierheim in Krems bereitete die acht Rottweilerwelpen perfekt auf ihr neues Leben vor. „Beim Abschied werden sicherlich Tränen fließen“, weiß Kainz.(Bild: Tierheim Krems)

Brigitte Kainz zog acht Welpen aus einem Problemwurf von behördlich abgenommenen Vierbeinern auf. Dafür übersiedelte sie sogar in einen Raum im Tierheim, den sie zum Wohnzimmer umgestaltete. Nun steht jedoch die Trennung bevor.

0 Kommentare

Dass ein Tierheim ein Wohlfühlort voll Geborgenheit sein kann, erleben acht kleine Rottweiler derzeit in Krems. Die Eltern der süßen Welpen waren von ihren Besitzern im Waldviertel behördlich abgenommen worden – inklusive des damals noch ungeborenen Nachwuchses.

Viel Hingabe für Problemwurf
Es war ein Problemwurf. Doch die Vierbeiner-Familie bekam gehörig Unterstützung von „Hunde-Mama“ Brigitte Kainz, der Leiterin des Tierheims. Sie zauberte den Rottweilern in der Einrichtung eine echte Wohnzimmer-Atmosphäre und bereitete sie mit viel Hingabe aufs Leben vor. Sie übernachtete sogar bei ihren „Kindern“, wie sie die Schützlinge liebevoll bezeichnet – ein echter 24-Stunden-Job!

(Bild: Tierheim Krems)
(Bild: Tierheim Krems)

Die Rundum-Betreuung umfasste freilich nicht nur das Füttern, sondern noch viel mehr. Andere Menschen, Kinder, Hunde und Katzen wurden beschnuppert, kleine Autofahrten unternommen und auch schon erste Erfahrungen an der Leine gesammelt. „Nun ist es aber an der Zeit, zu neuen ,Eltern’ zu übersiedeln. Beim Abschied wird wohl auch die eine oder andere Träne bei mir fließen“, ist sich Kainz jetzt schon sicher.

Informationen: hunde@tierheim-krems.at

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
91.043 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
81.868 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
78.955 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf