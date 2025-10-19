„Hunde-Mama“ zog jetzt selbst ins Tierheim

Die Rundum-Betreuung umfasste freilich nicht nur das Füttern, sondern noch viel mehr. Andere Menschen, Kinder, Hunde und Katzen wurden beschnuppert, kleine Autofahrten unternommen und auch schon erste Erfahrungen an der Leine gesammelt. „Nun ist es aber an der Zeit, zu neuen ,Eltern’ zu übersiedeln. Beim Abschied wird wohl auch die eine oder andere Träne bei mir fließen“, ist sich Kainz jetzt schon sicher.

Informationen: hunde@tierheim-krems.at