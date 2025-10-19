„Hunde-Mama“ zog jetzt selbst ins Tierheim

Brigitte Kainz zog acht Welpen aus einem Problemwurf von behördlich abgenommenen Vierbeinern auf. Dafür übersiedelte sie sogar in einen Raum im Tierheim, den sie zum Wohnzimmer umgestaltete. Nun steht jedoch die Trennung bevor.
Dass ein Tierheim ein Wohlfühlort voll Geborgenheit sein kann, erleben acht kleine Rottweiler derzeit in Krems. Die Eltern der süßen Welpen waren von ihren Besitzern im Waldviertel behördlich abgenommen worden – inklusive des damals noch ungeborenen Nachwuchses.
Viel Hingabe für Problemwurf
Es war ein Problemwurf. Doch die Vierbeiner-Familie bekam gehörig Unterstützung von „Hunde-Mama“ Brigitte Kainz, der Leiterin des Tierheims. Sie zauberte den Rottweilern in der Einrichtung eine echte Wohnzimmer-Atmosphäre und bereitete sie mit viel Hingabe aufs Leben vor. Sie übernachtete sogar bei ihren „Kindern“, wie sie die Schützlinge liebevoll bezeichnet – ein echter 24-Stunden-Job!
Die Rundum-Betreuung umfasste freilich nicht nur das Füttern, sondern noch viel mehr. Andere Menschen, Kinder, Hunde und Katzen wurden beschnuppert, kleine Autofahrten unternommen und auch schon erste Erfahrungen an der Leine gesammelt. „Nun ist es aber an der Zeit, zu neuen ,Eltern’ zu übersiedeln. Beim Abschied wird wohl auch die eine oder andere Träne bei mir fließen“, ist sich Kainz jetzt schon sicher.
Informationen: hunde@tierheim-krems.at
