Deutsche berichten:

Also doch! Werner will Leipzig im Winter verlassen

Deutsche Bundesliga
22.10.2025 17:39
Timo Werner plant offenbar, Leipzig im Winter zu verlassen.
Timo Werner plant offenbar, Leipzig im Winter zu verlassen.(Bild: GEPA)

Nachdem Timo Werner zuletzt wiederholt behauptet hatte, sich bei RB Leipzig in die Startelf zurückkämpfen zu wollen, dürfte es sich der ehemalige DFB-Teamstürmer nun doch anders überlegt haben. Der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge plant der 29-Jährige einen Wechsel in die nordamerikanische MLS.

0 Kommentare

Gerade einmal eine Minute stand Werner in der laufenden Saison für die Sachsen auf dem Rasen. Seinen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag wolle er dennoch erfüllen. Das behauptete er zumindest noch vor wenigen Wochen ...

Lesen Sie auch:
Timo Werner hat es zurzeit nicht einfach.
Talfahrt geht weiter
Werner darf nicht einmal mehr Testspiele spielen
08.07.2025

Einem Bericht aus Deutschland zufolge ist der Plan jedoch vom Tisch. Nachdem ein Wechsel im Sommer gescheitert war, wolle Werner im Winter nun einen neuen Versuch starten, in der MLS (Major League of Soccer) seinen neuen Arbeitgeber zu finden, heißt es. 

Pünktlich zum Saisonauftakt
Leipzigs Schwesternklub New York Red Bulls dürfte keine Option mehr sein, nach den gescheiterten Verhandlungen im Sommer ist das Thema wohl Geschichte. Durchaus auf dem Wunschzettel sollen sich hingegen Vereine in Metropolen wie etwa Los Angeles befinden. Sollte Werner ab Jänner tatsächlich jenseits des Atlantiks sein Glück suchen, hätte das einen besonderen Vorteil: Die Saison der MLS beginnt erst im Februar, der gebürtige Stuttgarter könnte somit rechtzeitig zum Ligastart im neuen Trikot auflaufen. 

