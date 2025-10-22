Also doch! Werner will Leipzig im Winter verlassen

Pünktlich zum Saisonauftakt

Leipzigs Schwesternklub New York Red Bulls dürfte keine Option mehr sein, nach den gescheiterten Verhandlungen im Sommer ist das Thema wohl Geschichte. Durchaus auf dem Wunschzettel sollen sich hingegen Vereine in Metropolen wie etwa Los Angeles befinden. Sollte Werner ab Jänner tatsächlich jenseits des Atlantiks sein Glück suchen, hätte das einen besonderen Vorteil: Die Saison der MLS beginnt erst im Februar, der gebürtige Stuttgarter könnte somit rechtzeitig zum Ligastart im neuen Trikot auflaufen.