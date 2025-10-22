„Baywatch“-Schönheit ist in Jungbrunnen gefallen

Zu sexy für Instagram

Donnas neueste „Baywatch“-Nostalgie-Show auf Instagram fiel zwar vergleichsweise züchtig aus – doch die alterslose Schönheit hat zunehmend Schwierigkeiten, ihre freizügigeren Fotos auf der Plattform zu teilen. Sie hatte sich bei ihren Followern beschwert, dass ihre Bilder regelmäßig von einer Gruppe von Hatern als unangemessener Inhalt gemeldet werden, woraufhin Instagram die Posts lösche – ohne sie näher zu prüfen.