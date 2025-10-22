Wiener Austria trennt sich mit Remis von Haifa

Die U19-Auswahlen der Austria und von Maccabi Haifa haben sich im Hinspiel der zweiten Runde des Meisterwegs der Youth League mit einem 1:1 getrennt.
Die von Young-Violets-Coach Maximilian Uhlig betreuten Violetten rannten in der heimischen Akademie nach einer Viertelstunde einem Rückstand hinterher. Haifa traf per Elfmeter zur Führung. Die Wiener glichen aber ebenfalls vom Punkt aus, Filip Lukic verwertete den Strafstoß (38.). In der zweiten Halbzeit fielen keine Tore mehr.
Das Rückspiel findet am 5. November im ungarischen Györ statt. Die Youth League läuft im Meisterweg über drei Runden, ehe es im Sechzehntelfinale mit den Vertretern des Champions-League-Wegs in K.o.-Partien weitergeht. Die Austria hatte sich als Meister der Jugendliga (U18) für den UEFA-Bewerb qualifiziert.
