Wiener Austria trennt sich mit Remis von Haifa

Das Rückspiel findet am 5. November im ungarischen Györ statt. Die Youth League läuft im Meisterweg über drei Runden, ehe es im Sechzehntelfinale mit den Vertretern des Champions-League-Wegs in K.o.-Partien weitergeht. Die Austria hatte sich als Meister der Jugendliga (U18) für den UEFA-Bewerb qualifiziert.