Angst vor Silvesterknallerei schon jetzt bekämpfen

Tonbänder vorspielen

„Mit gezieltem Training, Geduld und den richtigen Hilfsmitteln lässt sich viel Panik vermeiden“, erklärt Sabine Koch-Bischof, Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. Hunde können Schritt für Schritt an die Geräusche von Feuerwerk gewöhnt werden. Dabei ist es wichtig, langsam zu beginnen und die Geräusche zunächst nur in sehr niedriger Lautstärke abzuspielen, während der Hund sich noch entspannt verhält. Auf Plattformen wie YouTube findet man viele Videos und Aufnahmen, welche die Desensibilisierung unterstützen können.