25 Stiche mit Messer: „Ich habe mich nur gewehrt“

Anderem Opfer Flasche über Kopf gezogen

Weil er im Zustand des Vollrausches handelte, konnte die Staatsanwaltschaft nicht auf versuchten Mord plädieren, sondern nur auf schwere Körperverletzung. Bereits vor der Tat hatte der Somalier eine Vorstrafe kassiert. In Tirol hatte er einem Landsmann eine Flasche über den Kopf gezogen und diesen schwer verletzt. Das Gericht verhängte nun 20 Monate Haft, inklusive Widerruf einer alten Strafe. Dem Messeropfer muss er 1000 Euro Teilschmerzengeld zahlen, dem zweiten Opfer 300 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.