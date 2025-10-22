Witwe: „Möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt“

Frank H. kam aus der DDR nach St. Pölten

Auch eine andere Frau, mit der er zwischen der Mutter der Töchter und „Frau I.“ liiert war, ist beim „Krone“-Gespräch dabei. Die Erzählungen decken sich. „Mir ging es psychisch nicht mehr gut, am Ende der Beziehung“, sagt die andere Frau, die anonym bleiben möchte. Frank H. sei nach dem Mauerfall 1989 von Ostdeutschland nach Niederösterreich gekommen und habe hier einen gut bezahlten Job gefunden. „Frank und die Frauen, das war immer eine schwieirge Sache“, fügt ein damaliger Arbeitskollege hinzu.