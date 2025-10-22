Witwe: „Möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt“

Die „Krone“ berichtete über zwei Töchter, deren Stiefmutter das Erbe des Mannes mit Gewalt für sich erkämpfen wollte. Jetzt meldet sich „Frau I.“ zu Wort und schildert eine ganz andere Seite der Geschichte...
In einem Esszimmer in der Nähe von St. Pölten sitzt „Frau I.“vor ausgedruckten Fotos. Zu sehen ist eine glücklich wirkende Frau mit ihrem Ehemann Frank H., der vor einem Monat verstorben ist. Heute ist der Frau die Trauer deutlich ins Gesicht geschrieben. Die zwei Töchter Maria und Marita werfen ihr vor, nur auf den Tod und das Geld von Frank gewartet zu haben. Aber: „Die Mädchen kamen erst nach seinem Tod ins Spiel“, behaupten nun die Frau und Bekannte der Familie.
Frank H. lernte „Frau I.“ 2019 in Russland kennen. Die bereits erwachsenen Töchter stammen aus einer anderen Beziehung. Ihre Mutter sei ebenfalls Russin, bei der sie auch ihre Kindheit verbracht haben. „Frau I.“ und Frank H. heirateten noch vor dem Krieg in Russland, dann zog sie zu ihm nach Niederösterreich. Die beiden waren verliebt, doch der Schein trügte...
Mit dabei hat „Frau I.“ beim Gespräch Polizeiprotokolle und Unterlagen vom Frauenhaus in Amstetten. „Mein Mann hat eine Maske getragen. Hinter dem lieben, charmanten Ehemann verbarg sich jemand, der sehr geizig war und Frauen kontrollierte“. Sie erzählt von Vorschriften, was sie pro Tag essen durfte: „Eine leere Semmel oder ein Jogurt, mehr nicht“. Was sie an Geld ausgab, schrieb er ihr vor, obwohl sie berufstätig war.
Auch eine andere Frau, mit der er zwischen der Mutter der Töchter und „Frau I.“ liiert war, ist beim „Krone“-Gespräch dabei. Die Erzählungen decken sich. „Mir ging es psychisch nicht mehr gut, am Ende der Beziehung“, sagt die andere Frau, die anonym bleiben möchte. Frank H. sei nach dem Mauerfall 1989 von Ostdeutschland nach Niederösterreich gekommen und habe hier einen gut bezahlten Job gefunden. „Frank und die Frauen, das war immer eine schwieirge Sache“, fügt ein damaliger Arbeitskollege hinzu.
Obwohl „Frau I.“ ihren Mann bis zum Schluss pflegte, sei sie ihrer Meinung nach „nicht über das Begräbnis informiert worden von den Töchtern“. Eines Tages seien die beiden in die St. Pöltener Wohnung gekommen, „um nach der Eheurkunde zu suchen“, vermutet die Frau. Diese sei nämlich entscheidend, wenn es um einen rechtlichen Pflichtanteil geht.
Im handschriftlichen Testament, das der „Krone“ vorliegt, stehen insgesamt acht Kinder, einigen davon habe der Vater bereits eine Erbschaft „ausbezahlt“. Wer in dem traurigen Fall nun Recht behalten wird, wird nur vor Gericht geklärt werden können. „Ich vermachte alles meinen Töchtern Maria und Marita“, schrieb jedenfalls Frank H. im Testament. Seine Ehefrau erwähnt er nicht.
