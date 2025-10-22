Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wende im Erbstreit?

Witwe: „Möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt“

Niederösterreich
22.10.2025 18:00
Die letzte Geburtstagsfeier von Frank H. (Mitte). Seine Töchter (links oben) möchten gehen nun ...
Die letzte Geburtstagsfeier von Frank H. (Mitte). Seine Töchter (links oben) möchten gehen nun für das Erbe vor Gericht.(Bild: Krone KREATIV/privat)

Die „Krone“ berichtete über zwei Töchter, deren Stiefmutter das Erbe des Mannes mit Gewalt für sich erkämpfen wollte. Jetzt meldet sich „Frau I.“ zu Wort und schildert eine ganz andere Seite der Geschichte...

0 Kommentare

In einem Esszimmer in der Nähe von St. Pölten sitzt „Frau I.“vor ausgedruckten Fotos. Zu sehen ist eine glücklich wirkende Frau mit ihrem Ehemann Frank H., der vor einem Monat verstorben ist. Heute ist der Frau die Trauer deutlich ins Gesicht geschrieben. Die zwei Töchter Maria und Marita werfen ihr vor, nur auf den Tod und das Geld von Frank gewartet zu haben. Aber: „Die Mädchen kamen erst nach seinem Tod ins Spiel“, behaupten nun die Frau und Bekannte der Familie.

Frank H. lernte „Frau I.“ 2019 in Russland kennen. Die bereits erwachsenen  Töchter stammen aus einer anderen Beziehung. Ihre Mutter sei ebenfalls Russin, bei der sie auch ihre Kindheit verbracht haben.  „Frau I.“ und Frank H. heirateten noch vor dem Krieg in Russland, dann zog sie zu ihm nach Niederösterreich. Die beiden waren verliebt, doch der Schein trügte...

Frauenhaus-Aufenhalt und Polizeibesuche
Mit dabei hat „Frau I.“ beim Gespräch  Polizeiprotokolle und Unterlagen vom Frauenhaus in Amstetten. „Mein Mann hat eine Maske getragen. Hinter dem lieben, charmanten Ehemann verbarg sich jemand, der sehr geizig war und Frauen kontrollierte“. Sie erzählt von Vorschriften, was sie pro Tag essen durfte: „Eine leere Semmel oder ein Jogurt, mehr nicht“. Was sie an Geld ausgab, schrieb er ihr vor, obwohl sie berufstätig war. 

Zitat Icon

Ich habe meinen Ehemann bis zu seinem Tod gepflegt.

Frau von Frank H.

Frank H. kam aus der DDR nach St. Pölten
Auch eine andere Frau, mit der er zwischen der Mutter der Töchter und    „Frau I.“ liiert war, ist beim „Krone“-Gespräch dabei. Die Erzählungen decken sich. „Mir ging es psychisch nicht mehr gut, am Ende der Beziehung“, sagt die andere Frau, die anonym bleiben möchte. Frank H. sei nach dem Mauerfall 1989 von Ostdeutschland nach Niederösterreich gekommen und habe hier einen gut bezahlten Job gefunden. „Frank und die Frauen, das war immer eine schwieirge Sache“, fügt ein damaliger Arbeitskollege hinzu.   

Witwe konnte sich nicht verabschieden
Obwohl „Frau I.“ ihren Mann bis zum Schluss pflegte, sei sie ihrer Meinung nach „nicht über das Begräbnis informiert worden von den Töchtern“. Eines Tages seien die beiden in die St. Pöltener Wohnung gekommen, „um nach der Eheurkunde zu suchen“, vermutet die Frau. Diese sei nämlich entscheidend, wenn es um einen rechtlichen Pflichtanteil geht.

Zitat Icon

Die Polizei wurde instrumentalisiert, um unseren Vater als „Gewalttäter“ darzustellen. 

Maria, Tochter von Frank H.

Im handschriftlichen Testament, das der „Krone“ vorliegt, stehen insgesamt acht Kinder, einigen davon habe der Vater bereits eine Erbschaft „ausbezahlt“. Wer in dem traurigen Fall nun Recht behalten wird, wird nur vor Gericht geklärt werden können. „Ich vermachte alles meinen Töchtern Maria und Marita“, schrieb jedenfalls Frank H. im Testament. Seine Ehefrau erwähnt er nicht. 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
156.119 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
135.921 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
105.761 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf