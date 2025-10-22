Behörde warnt jetzt vor beliebten Plüsch-Monstern

Die bunten Plüschfiguren, die derzeit einen regelrechten Hype erleben, bergen ein erhebliches Erstickungsrisiko: Im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums warnt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit konkret vor dem Produkt „Fall in Wild“ – Labubu-Figuren mit Schlüsselanhängerfunktion, die in verschiedenen Farben wie Pink, Bunt, Weiß und Grün erhältlich sind.