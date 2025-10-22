Vorteilswelt
Gefahr im Kinderzimmer

Behörde warnt jetzt vor beliebten Plüsch-Monstern

Österreich
22.10.2025 17:25
Hype-Spielzeug im Visier: Einige dieser bunten Monster sollten besser entsorgt werden.
Hype-Spielzeug im Visier: Einige dieser bunten Monster sollten besser entsorgt werden.(Bild: APA/AGES)

Was als niedlicher Trend-Artikel an Taschen und Rucksäcken baumelt, kann für Kinder zur ernsthaften Gefahr werden: Die österreichische Gesundheitsbehörde AGES hat am Mittwoch eine offizielle Warnung für bestimmte „Labubu“-Schlüsselanhänger ausgesprochen. 

Die bunten Plüschfiguren, die derzeit einen regelrechten Hype erleben, bergen ein erhebliches Erstickungsrisiko: Im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums warnt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit konkret vor dem Produkt „Fall in Wild“ – Labubu-Figuren mit Schlüsselanhängerfunktion, die in verschiedenen Farben wie Pink, Bunt, Weiß und Grün erhältlich sind.

Das Problem: Von den Monstern lösen sich leicht kleine Teile wie Halsketten oder Gliedmaßen, die Kinder verschlucken könnten.

Anhänger nicht zwangsläufig gefährlich
Als Inverkehrbringer wird die Offerupstore GmbH mit Sitz in der Wiener Innenstadt genannt. Die AGES betont dabei ausdrücklich, dass die Warnung nicht zwangsläufig bedeute, dass das Gesundheitsrisiko vom Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

Lesen Sie auch:
Irgendwie gruselig, aber auf eine nette Art: Hinter dem begehrten Stoffmonster stecken gute ...
Krone Plus Logo
Der „Ugly Cute“-Trend
„Labubu“-Hype: Warum das Monster unser Herz bewegt
26.07.2025
Illegale Kuscheltiere
„Lafufus“ statt Labubu: Betrug in Pop-up-Store
03.09.2025

Die Empfehlung der Fachleute ist dennoch eindeutig: Die betroffenen Produkte sollten keinesfalls verwendet, sondern umgehend entsorgt werden. Besonders brisant: Die Labubu-Figuren sind nicht nur extrem beliebt, sondern laut AGES auch häufig gefälscht – was die Kontrolle der Produktsicherheit zusätzlich erschwert.

