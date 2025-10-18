Vorteilswelt
Fund in Ferienwohnung

Reinigungskraft entdeckt neun Kilo Kokain im Sofa

Wien
18.10.2025 10:27
Die Polizei konnte rund neun Kilo Kokain sicherstellen.
Die Polizei konnte rund neun Kilo Kokain sicherstellen.(Bild: LPD Wien, Krone KREATIV)

Eine 45-jährige Reinigungskraft machte Donnerstagmittag einen ungewöhnlichen Fund in einer Ferienwohnung in Wien-Brigittenau. Denn rund neun Kilogramm Kokain waren in einem Sofa versteckt. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Die alarmierten Beamten trafen gegen 11 Uhr am Einsatzort ein – dort wartete bereits der 34-jährige Mieter der Wohnung. Er erklärte, er wolle wieder in die Unterkunft, die von der Reinigungskraft abgesperrt worden war.

Vermieter schweigt
Gemeinsam mit dem Mann betraten die Polizisten die Wohnung, stellten die große Menge an Suchtmitteln sicher und nahmen den 34-Jährigen kurzerhand fest. Zum Besitz des Kokains schwieg der Verdächtige.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.

