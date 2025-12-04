Mit koreanischem Supermond Richtung Olympia 2028

Man kennt das: Ein Unbekannter meldet sich auf einem Social-Media-Kanal und verspricht viel Geld oder große Geschenke. Fast immer entpuppen sich derartige Anfragen als Betrug. Ähnlich ging es Österreichs Bahnrad-Ass Tim Wafler. Doch in seinem Fall entpuppte sich die Anfrage als seriös.